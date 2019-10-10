Британия опасается восстановления ИГ в Сирии после начала операции Турции

Лондон, 10 октября. Турецкая военная операция в Сирии грозит свести на нет успехи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Рааб подчеркнул, что серьезно обеспокоен решением Анкары «в одностороннем порядке начать военные действия».

«Это может дестабилизировать обстановку в регионе, усилить гуманитарный кризис и свести на нет успехи, достигнутые в борьбе с ДАИШ (арабское наименование запрещенной в РФ ИГ), на которой мы все должны сосредоточиться», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Рааб отметил, что Анкара проявила великодушие, приняв решение о размещении на территории своей страны сирийских беженцев. Однако при этом он добавил, что Лондон «поддержит планы по их возвращению на родину, пока там не созданы условия для того, чтобы они возвращались домой добровольно».

Напомним, Британия входит в международную коалицию по борьбе с ИГ, которую возглавляют США. Коалиция проводит операции на территории Сирии незаконно, без официального разрешения сирийский властей и ООН. При этом ситуация с борьбой с ИГ кардинально изменилась только после того, как военную операцию по приглашению президента Сирии начали проводить ВКС РФ, поддерживающие сирийскую армию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале проведения на территории Сирии новой военной операции «Источник мира», передавал RT. По его словам, ее задачей является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе». Предполагается, что на освобожденную в ходе операции территорию смогут вернуться сирийские беженцы, находящиеся сейчас в Турции.

Еще до начала турецкой операции в Пентагоне заявили, что планы Анкары вызывают серьезную обеспокоенность в ведомстве, так как могут подорвать интересы США и Турции в регионе. Кроме того, власти США заявил, что американские военные не будут принимать участие в турецкой военной операции, после чего объявили о выводе своих войск из зоны северных районов Сирии.

Ранее появилась информация, что курдские вооруженные формирования из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) обратились к США с просьбой оказать помощь после ударов турецких ВВС по нескольким городам в Сирии. Однако глава Белого дома Дональд Трамп приказал американским военным не вмешиваться в операцию Турции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.