Трамп напомнил, что курды не помогали США во время Второй мировой войны

Вашингтон, 10 октября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение не оказывать поддержки курдским силам на северо-востоке Сирии.

Трамп напомнил, что курды сражаются за свою землю и преследуют собственные интересы. Кроме того, он упомянул опубликованную ранее в американских СМИ статью, где отмечалось, что «курды не помогали США во время Второй мировой войны и во время высадки в Нормандии».

По всей видимости, американский президент процитировал статью издания Townhall. В ней, среди прочего указывается, что не все курды являются «друзьями США» — например, Рабочая партия Курдистана называется «группой террористов-коммунистов». Также автор статьи напоминает, что курды не оказывали США поддержки в Нормандии, Инчхоне, Кхешани и Кандагаре, а также ставит под сомнение готовность курдов защищать США, если бы них напала Турция.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По его словам, Анкара намерена очистить приграничную с Турцией сирийскую территорию от вооруженных курдских формирований. ВВС Турции нанесли удары по городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса, которые расположены на севере Сирии.

За день до начала военной операции США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, США «не меняли своего военного присутствия в Сирии».