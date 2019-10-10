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Суд отказался восстановить на службе полицейского, уволенного после дела Голунова

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Суд отказался восстановить на службе полицейского, уволенного после дела Голунова

Москва, 10 октября. Иск сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе был отклонен. Такое решение принял Московский городской суд.

Феофанов вместе со своими коллегами Андреем Щировым и Максимом Уметбаевым был уволен из правоохранительных органов после дела журналиста Ивана Голунова. В сентябре все трое подали иски о восстановлении на службе. Заседания, на которых рассматривали их дело, проходили в закрытом режиме, так как в нем имеются документы, содержащие государственную тайну. Суд принял решение отказать в удовлетворении иска.

Напомним, что журналист Иван Голунов в июне был задержан сотрудниками полиции в Москве. Полицейские сообщили, что обыскали как журналиста, так и его квартиру, обнаружив запрещенные наркотические вещества. Против Голунова было возбуждено уголовное дело; его начали проверять на причастность к группировке, которая занималась сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье. Сам журналист отрицал свою вину и утверждал, что наркотики ему подбросили.

Задержание Голунова привело к серьезному общественному резонансу; ситуация была взята на контроль столичным управлением МВД и Генпрокуратурой. О ходе расследования был проинформирован президент РФ Владимир Путин, пишет «Газета.ру».

В итоге, уголовное преследование Голунова было отменено из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Нескольких сотрудников отдела УВД по Западному административному округу Москвы, занимавшихся делом Голунова, уволили.

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Источник: РИА Новости
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