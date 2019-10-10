Онколог прокомментировала сообщения СМИ о параличе Заворотнюк

Москва, 10 октября. Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова выразила мнение, что у врачей есть лишь 48 часов, чтобы оказать эффективную помощь частично парализованной актрисе Анастасии Заворотнюк.

Ранее появилась информация, что лечение Заворотнюк оказалось неэффективным и онкологичское заболевание прогрессирует. По данным некоторых СМИ, у актрисы парализована часть тела. Из-за этого ее перевели в другую клинику для реабилитации.

Как сообщила порталу Teleprogramma.pro Абузарова, из-за упущенного времени шансы поставить артистку на ноги выглядят призрачно.

«Если при онкологии парализация только начинается, то быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков», — заявила специалист.

Абузарова предполагает, что Заворотнюк теперь может рассчитывать только на паллиативную помощь, реабилитация ей не поможет.

Слухи о болезни Заворотнюк появились летом, когда актриса перестала появляться на публике, передавал RT. По некоторым данным, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

Ранее стало известно, что звезду выписали из частной московской клиники, где она находилась последний месяц. Заворотнюк, по информации СМИ, перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, где она будет проходить реабилитацию.

Семья актрисы отказывается комментировать состояние здоровья Заворотнюк. Из-за этого в СМИ постоянно появляются различные слухи. На прошлой неделе один из Telegram-каналов сообщил со ссылкой на источник о смерти актрисы. Позднее пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию.