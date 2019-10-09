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США вывозят боевиков ИГ с территории Сирии, где идет военная операция ВС Турции

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США вывозят боевиков ИГ с территории Сирии, где идет военная операция ВС Турции

Вашингтон, 9 октября. США начали вывоз пленных боевиков террористической группировки «Исламское государство»1  (ИГ1, запрещена в России) из тех районов Сирии, где Турция проводит военную операцию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского президента, сейчас США перевозят «самых опасных боевиков ИГ», находившихся на северо-востоке Сирии  в другие места.

Кроме того, Трамп предупредил турецкие власти, что последствия для Турции из-за проводимой ею военной операции могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

Напомним, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в эту среду объявил о начале проведения на территории Сирии новой военной операции «Источник мира». По его словам, ее задачей является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА
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