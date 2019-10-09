Меркель и Зеленский назвали условия для «нормандской встречи» выполненными

Берлин, 9 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским саммит в «нормандском формате». Стороны пришли к мнению, что условия для организации переговоров выполнены, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

В среду состоялся телефонный разговор Меркель и Зеленского. Основной темой переговоров стала организация саммита в «нормандском формате».

«Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона», — цитирует RT сообщение.

В минувший понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил журналистам, что до сих пор не была согласована конкретная дата встречи лидеров «нормандского формата» по урегулированию ситуации на территории Донбасса, но все стороны уже выполнили все условия для ее проведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувший вторник сообщил, что Россия заинтересована во встрече в «нормандском формате», но она должна быть хорошо подготовлена, передавала «Газета.ру». Представитель Кремля сообщил, что работа по встрече ведется на уровне помощников лидеров.

Отметим, одним из условий о проведении «нормандского саммита» было разведение сил в населенных пунктах Петровское и Золотое на востоке Украины, запланированное на 9 октября.

Съемочная группа Федерального агентства новостей следила за процессом у населенного пункта Золотое, где с самого утра наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ЛНР в СЦКК следили за обстановкой. В 12.00, в соответствии с согласованным планом-графиком, представитель ЛНР в СЦКК запустил белую сигнальную ракету, символизирующую о готовности приступить к отводу. Ответной ракеты с украинской стороны не последовало. Таким образом процесс разведения сил оказался сорван по вине украинской стороны.