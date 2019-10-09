В Раде создадут комиссию по расследованию деятельности трех телеканалов

Киев, 9 октября. Регламентный комитет Верховной рады принял проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, заявила депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее Нацсовет лишил лицензии пять из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112.Украина».

«Регламентный комитет рассмотрел и принял проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию приобретения и деятельности телеканалов так называемой «группы Медведчука», которую мы с Александрой Устиновой инициировали», — написала Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik принадлежат соратнику главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Неделей ранее сообщалось, что киевский суд отказался отменять решение Нацсовета о лишении телеканала «112 Украина» лицензии. В официальном заявлении сказано, что истцы не смогли предоставить достаточных доказательств нарушений со стороны Нацсовета.

Сотрудники телеканалов, оставшихся без лицензии, уверены, что речь идет о политическом преследовании. Отметим, что 3 октября Козака, являющегося депутатом Верховной рады, на Украине обвинили в финансировании терроризма.

За день до этого журналисты телеканалов «112 Украина» и ZIK устроили акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, сообщала «Газета.ру». На полчаса каналы прекратили активное вещания. В кадре находились журналисты с заклеенными черным скотчем ртами.

Телеканал «112 Украина» не в первый раз подвергается давлению как со стороны властей, так и радикальных элементов внутри страны. Ночью 13 июля в здание телеканала, расположенное на Дегтяревской улице в Шевченковском районе Киева, неизвестные выстрелили из гранатомета, передавал RT.

Это произошло после того, как канал анонсировал показ документального фильма «В борьбе за Украину» Оливера Стоуна, где главными спикерами выступают президент РФ Владимир Путин и Медведчук. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт», до сих пор никто из злоумышленников задержан не был.

Отметим, в минувший понедельник была опубликована петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть лицензию телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK. Авторы петиции опасаются, что давление на СМИ грозит Украине снижением «репутации в мире за нападение на свободу слова».