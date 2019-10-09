Оклад губернатора Иркутской области предлагают увеличить на 44%

Иркутск, 9 октября. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в заксобрание законопроект об увеличении должностного оклада на 44%, говорится в заключении правового управления заксобрания на проект закона.

В заключении сообщается, что проектом закона предлагается повысить оклад губернатора «с 18 тыс. 880 рублей до 27 тыс. 167 рублей».

Как сообщает ТАСС, оклад предлагается увеличить с 1 октября 2019 года. Кроме того, оклад предлагается повысить чиновникам, замещающих областные государственные должности. В общей сложности речь идет о 74 лицах. Дополнительные расходы регионального бюджета в четвертом квартале оценены в 32 миллиона рублей.

Правовое управление заксобрания отмечает, что замечаний и предложений к законопроекту нет. Однако вопрос об увеличении оклада главы региона требует обсуждений.

65-летний Левченко занимает пост губернатора Иркутской области со 2 октября 2015 года. Согласно его декларации, за прошлый год он заработал 5,5 миллиона рублей.

Отметим, ранее разгорелся скандал с участием главы пресс-службы Левченко Ирины Алашкевич. В конце лета 2019 года в Интернете появилась аудиозапись, на которой якобы Алашкевич в оскорбительной форме отзывается о жителях Тулуна. Женщину не устроил внешний вид пострадавших от паводка во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она назвала их «бичевней» и «быдлом». Чиновница отрицала свою причастность к записи, назвав ее фальшивкой.

Левченко распорядился организовать служебное расследование, запись была отправлена на экспертизу, сообщал RT. Результаты не были обнародованы, но чиновница извинилась перед жителями Тулуна, а после уволилась с занимаемой должности.

Напомним, в Иркутской области в конце июня из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали.