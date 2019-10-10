Нобелевские лауреаты из России и СССР. Инфографика. ФАН-ТВ

Нобелевскую премию вручают с 1901 года. За это время ее получили более 20-ти наших соотечественников. Кто же эти талантливые люди, и в какой номинации были отмечены, давайте разберемся.

Первая Нобелевская премия была присуждена русскому ученому в 1904 году. Ее обладателем стал Иван Павлов в номинации «физиология и медицина» за изучение физиологии пищеварения.

В 1908 году в той же номинации «физиология и медицина» Нобелевской премией наградили Илью Мечникова за «труды по иммунитету».

В 1933 уже в направлении «литература» премию присудили Ивану Бунину «за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер». На Нобелевскую премию Бунина выдвигали несколько раз: впервые в 1922 году, в 1930, и наконец, в 1933.

Затем лауреатом Нобелевской премии стал Николай Семенов, в1956 году в номинации «химия» «за исследования в области механизма химических реакций».

Через два года (в 1958 году) награды был удостоен Борис Пастернак «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

Также в 1958 году премию получили трое физиков «за открытие и толкование эффекта Черенкова». Среди них Павел Черенков, Игорь Тамм, Илья Франк.

В 1962 году Нобелевскую премию по физике получил Лев Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия».

В 1964 еще двое наших ученых стали нобелевскими лауреатами в направлении «физика». Это Николай Басов и Александр Прохоров «за фундаментальные работы в области квантовой электроники», которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе.

В 1965 премии Альфреда Нобеля в области литературы удостоился Михаил Шолохов «за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время».

Спустя пять лет в 1970 году нобелевским лауреатом в направлении «литература» стал Александр Солженицын «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Несмотря на то, что премию писателю присудили в 1970 году, получить он ее смог только через четыре года — после того, как его принудительно выслали из СССР.

В 1975 году ученые из СССР получили награды сразу в двух номинациях по направлению «экономика»: Леонид Канторович — «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов» и Андрей Сахаров — в премии мира — «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

В 1978 в номинации «физика» Петр Капица получил премию «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур».

Вторая в российской истории премия мира была вручена в 1990 Михаилу Горбачеву «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

В 2000 по направлению «физика» отметили Жореса Алферова «за разработки в полупроводниковой технике».

Спустя три года в 2003 в том же направлении «физика» отметили Алексея Абрикосова и Виталия Гинзбурга «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3».

На сегодняшний момент замкнул череду российских нобелевских лауреатов Константин Новоселов, получив премию в направлении «физика» в 2010 году «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена».