Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Турецкая армия приступила к наземному этапу операции в Сирии

431
0 Оставить комментарий

Турецкая армия приступила к наземному этапу операции в Сирии

Анкара, 9 октября. Армия Турция в трех точках пересекла границу с Сирией, начав наземный этап военной операции «Источник мира», которая направлена против курдских формирований в северо-восточной Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции «Источник мира» начали наземную операцию к востоку Евфрата», — сообщается в коммюнике военного ведомства.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эту среду объявил о начале на территории Сирии военной операции «Источник мира» против курдских сил, расположенных в северо-восточной части страны. Эрдоган заявил, что целью операции является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

Это уже третья военная операция, проводимая Турцией на территории Сирии с момента начала гражданского конфликта в САР. До этого Анкара осуществила операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», создав буферную зону безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупировав Африн.

 

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров