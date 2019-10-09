Турецкая армия приступила к наземному этапу операции в Сирии

Анкара, 9 октября. Армия Турция в трех точках пересекла границу с Сирией, начав наземный этап военной операции «Источник мира», которая направлена против курдских формирований в северо-восточной Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции «Источник мира» начали наземную операцию к востоку Евфрата», — сообщается в коммюнике военного ведомства.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эту среду объявил о начале на территории Сирии военной операции «Источник мира» против курдских сил, расположенных в северо-восточной части страны. Эрдоган заявил, что целью операции является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

Это уже третья военная операция, проводимая Турцией на территории Сирии с момента начала гражданского конфликта в САР. До этого Анкара осуществила операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», создав буферную зону безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупировав Африн.