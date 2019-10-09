ВВС Турции нанесли удар по силам SDF на оставленной базе коалиции

Анкара, 9 октября. Турецкая авиация нанесла серию ударов по приграничным районам на северо-востоке Сирии. По сообщениям очевидцев, погибли и пострадали не менее сорока командиров курдских отрядов SDF.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца из приграничного города Рас-эль-Айн, ВВС Турции наносят удары по командным центрам курдов.

«Турецкие военные вертолеты обстреляли американскую базу «Аль-Аркам» в городе Рас-эль-Айн, когда там проводили собрание представители командования», — рассказал очевидец.

Как сообщали ранее СМИ, международная коалиция еще в понедельник вывела свои силы, включая военную технику, с базы «Аль-Аркам», которая расположена в десяти километрах к западу от города Рас-эль-Айн. В момент удара на базе находились только подразделения SDF.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эту среду объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии против укрепившихся там курдских сил. Турецкая авиация уже нанесла удары по городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе, которые расположены на севере Сирии, пишет «Газета.ру».

Вашингтон уже заявил, что США не будут принимать участие в турецкой военной операции на территории Сирии. 7 октября командование курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщило, что американские военные покинули пограничные с Турцией районы на севере Сирии, нарушив договоренности с курдскими формированиями.