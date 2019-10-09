Петербуржец стал золотым призером по стендовой стрельбе на Чемпионате Европы. ФАН-ТВ

На Чемпионате Европы по стендовой стрельбе в итальянском городе Лонато Александр Иванов — воспитанник детской петербургской стрелковой школы спортивно-стрелкового клуба «Олимпиец» — завоевал золотую медаль в упражнении «Скит». После такого успеха знатоки пророчат ему победу на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

120 пораженных мишеней из 125. Петербуржец Александр Иванов на Чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Италии набрал 54 балла, оставив позади себя двух киприотов и завоевав золотую медаль в упражнении «Скит». Для молодого спортсмена эта победа стала первой на соревнованиях такого уровня.

«По результатам перестрелки за ранжир я зашел пятым. Очень много эмоций было, нервов, потому что это мой первый финал на таких достаточно высоких соревнованиях такого уровня, нервничал. Но специалисты и звонок моему личному тренеру помогли справиться с эмоциями, настроили меня правильно на финал, и все сложилось достаточно хорошо», — рассказывает Александр Иванов, чемпион Европы по стендовой стрельбе среди юниоров.

В 15 лет Александр уже стал мастером спорта. Летом этого года он завоевал золото на Первенстве России по стендовой стрельбе, а в составе сборной команды России — бронзу на Чемпионате мира. Прежде пять лет парень занимался гимнастикой, но в этом виде спорта оказался благодаря отцу.

«Мне было 11 лет, у меня отец увлекался охотой, пришел пострелять на этот стенд и узнал о бесплатной школе стендовой стрельбы. Я постоянно был в спорте, но тогда ничем не занимался, он сказал: «Пойдешь стрелять», — говорит Александр.

Результат не заставил себя долго ждать, воспитанник детской петербургской стрелковой школы шаг за шагом покорял новые вершины. Возможно, помогла воля к победе, а может, вовремя оказался в правильных руках. Еще в советское время ленинградская школа стендовой стрельбы была одной из самых лучших.

«С 2009 года по сегодняшний день за 10 лет мы смогли воспитать из петербуржцев, детей с нуля, порядка 10 мастеров спорта, три человека вошли в состав сборной России и защищают честь не только города, но и страны на международных соревнованиях. Создание такой базы позволило сделать школу полностью на безвозмездной основе, где дети с 11 лет занимаются стендовой стрельбой», — рассказывает Сергей Сафронов, заместитель директора ССК «Олимпиец».

С тренером Александру повезло не меньше, его считает своим другом и соратником. Сергей Иванов помнит встречу с 11-летним мальчиком, словно она была вчера.

Говорит, что воспитанник достался ему с хорошей физической подготовкой, на которую оставалось только наложить технику.

«Он такой был энергичный, он и сейчас такой же, только повзрослел, заматерел, но был такой: «Хочу все знать, хочу всему научиться». Вот этот огонь, он изначально в нем присутствовал. Сейчас все складывается так, что Саша двигается по пути профессионального спортсмена вперед к новым достижениям. Он еще юниор, и для стрелка это значит, что все только начинается. Если будет мотивация добиваться новых высот, то будет и результат. Он целеустремленный парень, и если он цель поставит, то будет к ней идти», — говорит Сергей Иванов, тренер олимпийской сборной России по стрельбе.

Впереди у Александра участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, где у спортсмена есть все шансы на уверенную победу.