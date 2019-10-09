Памфилова рассказала Путину о естественном отборе среди политических партий 

Москва, 9 октября. Число политических партий в России сокращается в результате естественного отбора: неработающие партии отживают, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Памфилова обсудила с главой государства итоги избирательной кампании в России 2019 года. По ее словам, «кампания, как никогда, прошла довольно хорошо». Согласно итогам голосования, на одно место в Госдуму было 8,5 кандидатов, около пяти — на выборы губернаторов, более семи кандидатов — на выборах депутатов заксобраний.

Президент отметил, что участие в выборах может принимать 51 партия. Глава ЦИК подтвердила данные, отметив, что их сокращение произошло в результате «естественного отбора».

«В этот раз около 50 в той или иной мере и принимали участие. То есть партии, которые не работают, постепенно отживают. У нас уже сократилось. Было под 80 — 77 партий. Сейчас уже около 50. То есть идет естественный отбор», — сообщила Памфилова.

Она также добавила, что ЦИК РФ применяет сегодня много новых технологий. При этом они служат для того, «чтобы человек в полной мере мог избираться».

«Открыли все горизонты, сняли все барьеры, чтобы человек мог полноценно избираться, быть избранным. Мы в этом направлении работаем», — заявила глава Центризбиркома.

8 сентября, в единый день голосования, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. По информации МВД, выборы в целом прошли без существенных инцидентов, хотя в отдельных регионах были зафиксированы нарушения. По данным ЦИК, около 76,2% от общего числа избранных 8 сентября депутатов и глав регионов — кандидаты от «Единой России». Доля самовыдвиженцев составила 11,8%. Далее следуют кандидаты от КПРФ (5%), ЛДПР (3,2%), «Справедливой России» (2,3%).

В общей сложности в единый день голосования избрали 16 глав регионов, а также членов местной власти еще в 13 регионах. При этом второго тура при выборе глав регионов удалось избежать. По словам Памфиловой, средняя явка на выборах в регионах России составила 41,2%. Некоторым политикам удалось сохранить свои места и переизбраться.