Hyundai вложит 12,7 млрд рублей в строительство завода по сборке двигателей в Петербурге. ФАН-ТВ

В Смольном вице-губернатор Петербурга Евгений Елин провел совещание с руководством ООО «Хендэ Виа Рус» и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по результатам, которого стал известен предварительный объем планируемых инвестиций в строительство нового завода по сборке двигателей. Он составил порядка 12,7 млрд рублей, однако точные цифры пообещали назвать в конце этого года.

«Сегодня мы провели рабочую встречу по вопросу начала строительства завода двигателей. На данном этапе полный масштаб проекта мы еще уточняем. Я думаю, что в дальнейшем мы дадим дополнительную пресс-конференцию по цифрам проекта», — сказал О Сынгхун, директор ООО «Хендэ Виа Рус».

«Мы принципиально договорились, что мы точно будем участвовать в инженерном обеспечении. В первую очередь это подключение к инженерным сетям, вероятнее всего примем участие в транспортном обеспечении с точки зрения инвестиционного режима», — поделился Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Завод начет работу в 2021 году и создаст около 500 новых рабочих мест. Ежегодно предприятие будет изготавливать около 330 тысяч новых моторов, однако на начальном этапе проектная мощность составит примерно 233 тысячи двигателей. По словам директора ООО «Хендэ Виа Рус» О Сынгхуна, 20% продукции будет экспортироваться на заводы в Европу и Азию.