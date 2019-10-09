Памфилова доложила Путину, что избирательная кампания 2019 года прошла хорошо

Москва, 9 октября. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что избирательная кампания 2019 года прошла довольно хорошо.

«Вообще кампания как никогда прошла довольно хорошо», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что выборы в единый день голосования прошли в 85 регионах страны. Памфилова подчеркнула, что выборы показали высокую явку – более 40%. Кроме того, глава ЦИК обратила внимание на низкий процент отказов кандидатам в регистрации – менее 6,5%.

«То есть, говорить, что они (выборы — Прим. ред.) были скучными — это не так. Прошли свободно выборы, у нас очень низкий процент отказов, ниже 6,5%, <…> то есть практически все были зарегистрированы», — рассказала Памфилова.

Памфилова отметила, что нельзя не упомянуть две «горячие точки» — кампания в Мосгордуму и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. По словам главы ЦИК, выборы губернатора Петербурга прошли без нареканий, а вот муниципальные выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».

По итогам выборов в Мосгордуму, которые сопровождались скандальной кампанией, ЦИК подготовил ряд предложений. Памфилова отметила, что «система сбора и проверки подписей устарела и там были проблемы».

Памфилова сообщила, что по итогам муниципальных кампаний было подано 176 исковых заявлений в суды в восьми регионах, из них 77% касались муниципальных выборов в Петербурге. Глава ЦИК назвала муниципальные выборы параллельной избирательной системой из-за значительного количества нарушений, которые приходилось предотвращать в ручном режиме.

Президент РФ отметил, что ранее в среду говорил с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о проблемах, возникающих в социальной сфере. В таких сферах, как здравоохранении и образовании, есть «расстыковка» между государственным уровнем и муниципальным в решении задач социального характера, заявил президент РФ. Памфилова подчеркнула, что ЦИК подготовил предложения по данному вопросу.

«Мы готовы за все отвечать, но должны быть определены полномочия, чтобы это была все-таки единая избирательная система», — заявила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что речь идет не о жесткой вертикали, а о том, что люди должны нести ответственность, ориентироваться не на «местного князька», а на проблемы города и государства.