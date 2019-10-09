Стало известно, как Путин принял решение о льготной ипотеке для Дальнего Востока

Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин согласился поддержать специальную ипотечную программу для жителей Дальнего Востока глубокой ночью по местному времени, заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Глава государства, внимательно выслушав доклад о льготной ипотеке и пообщавшись с профильными министрами, согласился понизить ставку для жителей региона возрастом до 35 лет до двух процентов годовых, сообщил министр.

«Это историческое для региона событие случилось в половине третьего ночи по владивостокскому времени», — сказал Козлов в интервью «Российской газете».

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики признался, что, услышав решение Путина, «от эмоций зааплодировал». Он подчеркнул, что за решением снизить ставку по ипотеке до 2% стоит колоссальный коллективный труд, и это решение «прорывное».

Козлов считает, что ежемесячный взнос по ипотеке со ставкой 2% равносилен той сумме, которую молодые люди тратят на аренду жилья. Он добавил, что министерство уже работает с крупными российскими компаниями, которые готовы строить на Дальнем Востоке дома под эту ипотеку.

В начале сентября президент России Владимир Путин сообщил, что одобрил запуск специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых​​​.