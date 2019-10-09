Байден впервые открыто призвал к импичменту Трампа

Рочестер (США), 9 октября. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден впервые выступил с призывом объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир.

«Дональд Трамп нарушил свою президентскую присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент», — заявил Байден во время выступления.

Он обвинил Трампа в преследовании личных и политических выгод, а также давлении на Украину.

Напомним, ранее американские СМИ написали, что Трамп потребовал от Зеленского начать расследование в отношении члена совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings Хантера Байдена. После этого его отец Джо Байден призвал Трампа опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским, пишет газета «Известия».

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность» США. В этот же день администрация президента США опубликовала полную стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США — его основного противника на грядущих президентских выборах.