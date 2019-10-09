Напавший на синагогу в Германии стрелок вел трансляцию в Интернете

Берлин, 9 октября. Устроивший стрельбу в немецком Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) мужчина вел прямую трансляцию атаки в Интернете.

Как сообщает Focus Online, 27-летний немец, устроивший стрельбу у синагоги в Галле, снимал свое нападение и транслировал ролик в Сети. Запись длится 35 минут. Камера, судя по всему, была закреплена на шлеме. В явно подготовленном заявлении в начале записи он заявляет, что, по его мнению, Холокоста никогда не было, а феминизм был причиной падения западной цивилизации. Нападавший обвинил во всех бедах иудаизм. Зрителям себя он представил как «Анон» (аноним).

В среду во второй половине дня в Галле было совершено нападение на синагогу. Хорошо вооруженный мужчина пытался вторгнуться в церковь. Когда ему это не удалось, он выстрелил в прохожего, сообщала «Газета.ру». Тот скончался на месте. Затем он напал на магазин неподалеку, где также был убит один человек. По предварительным данным, преступником является 27-летний немец по имени Стефан Б.

Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер выдвинул серьезные обвинения против полиции после нападения. По его мнению, именно из-за небрежности правоохранителей произошла трагедия.