Киев, 9 октября. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.

«Обсуждались вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о рейсе МН17», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский рассказал главе МИД Нидерландов о ситуации в Донбассе, а также об усилиях Киева, которые направлены на прекращение вооруженного противостояния на востоке Украины. В ходе встречи также обсуждались вопросы «европейской и евроатлантической интеграции Украины».

В свою очередь Блок проинформировал Зеленского об интересе нидерландского бизнеса к инвестиционным проектам на Украине, отметив, что Амстердам готов продолжать поддержку Украины на пути реализации реформ.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение пассажирского авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах Специальной следственной группы.