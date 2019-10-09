Эксперт заявила, что насекомые в будущем станут основой рациона человека

Москва, 9 октября. Насекомые станут основой рациона человека в будущем, заявила мировой футуролог Морган Гэй в ходе выступления на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.

Эксперт сообщила, что у людей есть предпочтения, которые связаны с культурой, с тем, что предпочитают родители и окружение. При этом полвека назад предпочтения в еде существенно отличались от сегодняшних, подчеркнула она.

Гэй отметила, что насекомые очень дешевые, их можно выращивать в различных условиях, они содержат много белка, поэтому они станут едой будущего для всего человечества. Она также напомнила, что сейчас насекомых потребляют две трети населения.

«На самом деле это вопрос времени, мы все движемся в сторону потребления насекомых, когда они будут включены в различные диеты», — сказала Гэй.

По ее словам, мировым трендом является концентрация на рациональном использовании ресурсов, которое необходимо для обеспечения устойчивости планеты и качества почвы. Не менее важным является решение проблемы нехватки воды и ее качества, переработки отходов.