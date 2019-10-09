Россия в Женеве подняла вопрос о втягивании Грузии в НАТО

Женева, 9 октября. Россия на Женевских дискуссиях привлекла внимание к попыткам втянуть Грузию в НАТО, а также к дальнейшей милитаризации страны, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Со вторника по среду в Женеве прошел 49-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Одной из тем обсуждения стало обострение напряженности в грузино-югоосетинском приграничье в районе населенного пункта Цнелис. Причиной эскалации напряженности послужило решение Грузии установить пост грузинской полиции в непосредственной близости от Цнелис.

Российская сторона призвала все заинтересованные стороны «проявлять сдержанность». Позицию Москвы поддержали остальные участники Женевских дискуссий.

«Привлекли внимание к непрекращающимся попыткам втягивания Грузии в НАТО, дальнейшей милитаризации этой закавказской страны, регулярному проведению на ее территории военных учений Североатлантического альянса», — сообщили в МИД РФ.

Вместе с Абхазией и Южной Осетией Россия рассматривает перечисленные процессы «как подрывающие региональную безопасность».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как отреагирует Россия в случае вступления Грузии в НАТО. Он пообещал, что в таком случае Россия не станет начинать войну, однако «отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны».

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе ранее выразила мнение, что Грузия станет центром противостояния США и России в случае вступления в НАТО. По ее словам, власти Грузии должны начать прямой диалог с Россией, который позволит восстановить нормальные отношения между странами.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году после того, как страна присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира». В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». Действующие власти Грузии поддерживают курс на вступление страны в НАТО.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Грузия сможет стать членом альянса, если откажется от Абхазии и Южной Осетии, передавала «Газета.ру».