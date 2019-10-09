Трамп наплевал на стратегические задачи США в Сирии, разрешив Эрдогану атаковать курдов

Турция, несмотря на возражения официального Дамаска и предостережения со стороны США, все же вторглась в Сирию, начав спецоперацию под названием «Источник мира» на северо-востоке страны. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, цель военной операции — защита территориальной целостности Сирии. Кроме того, Анкара намерена создать гуманитарные зоны на севере Сирии для сирийских беженцев, которых в Турции сегодня уже около 4 миллионов человек.

Предательство по-американски

США все же предали своих союзников в Сирии — проамериканскую коалицию «Демократические силы Сирии» (SDF), очистив плацдарм для начала турецкой операции на северо-востоке страны. Курды, проживающие на севере страны, ранее заявляли о возможности начала диалога с официальным Дамаском и Москвой, если американцы отведут свои войска и не окажут им поддержку в случае начала спецоперации Турцией.

В этой всей ситуации будет интересна реакция Вашингтона, поскольку ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что не бросит своих надежных «партнеров» в борьбе с терроризмом в Сирии — курдов. При этом США заранее отвели свои войска из региона, где Анкара решила проводить операцию для создания «зоны безопасности».

Турция никого не слушает

Пока ООН призывает стороны к сдержанности в решении конфликта, Турция и курды ведут активные боевые действия на северо-востоке Сирии и юге Турции. Турецкие ВВС атаковали приграничные сирийские города Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд. Курды в свою очередь обстреляли турецкий город Нусайбин и подожгли несколько нефтяных скважин в городе Хасака в ответ на турецкие авиаудары.

Серьезная проблема для Ближнего Востока

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что это не первая операция Турции по борьбе с курдским сепаратизмом. По его словам, Анкара ведет последовательную политику в этом вопросе как в Сирии, так и в Ираке.

«Конечно, эта турецкая операция приведет к существенной эскалации напряженности на севере Сирии, что является достаточно серьезной проблемой для всех на Ближнем Востоке. Россия будет прилагать максимум усилий, чтобы конфликт не привел к гуманитарной катастрофе и гибели мирных жителей. Я уверен, что конфликт будет локализован, прежде всего, при посредничестве Российской Федерации, поскольку у Москвы есть положительный опыт взаимодействия с Турцией», — отметил Шаповалов.

США и Турция больше не союзники?

Эксперт считает, что турецкая операция на северо-востоке Сирии приведет к ухудшению отношений между Турцией и США, потому что конфликт, который возник в 2016 году в результате невыдачи Вашингтоном Фетхуллаха Гюлена — предполагаемого духовного лидера неудачного военного переворота в Турции, набирает обороты и выходит на новый уровень. Дональд Трамп уже заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии, назвав это «плохой идеей».

«США будут демонтировать режим Эрдогана, пытаясь провести внутренний переворот в Анкаре, потому что воевать с Турцией они не могут и не хотят. Совершенно очевидно, что сейчас США не имеют никакой возможности влиять на решения турецкого государства», — сказал Владимир Шаповалов.

Время для переговоров

Аналитик отметил, что представители курдской общины должны перестать надеяться на помощь США, которые все время их бросают в трудный момент, как это было в случае других операций Турции — «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». По его словам, рано или поздно курды начнут полноценный диалог с сирийским правительством.

«Возможность такой договоренности существует, конечно, на определенных условиях — создании курдской автономии в рамках единого суверенного сирийского государства. Эта договоренность с официальным Дамаском станет последним элементом политического урегулирования конфликта в Сирии», — уверен заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Трамп — бизнесмен, а не стратег

Директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя начало турецкой операции в Сирии и отвод американских войск с севера-востока страны, заявил, что американскому президенту Дональду Трампу наплевать на какие-то военно-политические или стратегические задачи США в Сирии, потому что он — коммерсант.