Зеленский заявил об отсутствии формулы для «возвращения» Крыма

Киев, 9 октября. Украинский президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие формулы для «возвращения» Крыма в состав Украины. По его словам, Киев хочет вернуть полуостров с помощью международных партнеров.

«Сейчас нет этой формулы», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, существует ли для Крыма «формула Штайнмайера».

Глава украинского государства назвал крымский вопрос «сложной историей» и признал, что Киев не сможет решить этот вопрос без международной помощи.

По мнению Зеленского, Крым станет украинским в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

Крым вошел с состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор не могут признать решение крымчан быть частью РФ и называют полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что Крым стал российским в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.