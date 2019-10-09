Турецкая армия заняла сирийский город Телль-Абъяд

Анкара, 9 октября. Турецкая армия вошла в город Телль-Абъяд, расположенный на севере Сирии, и вступила в бой с бойцами курдских отрядов SDF. Об этом сообщают очевидцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эту среду объявил о начале новой военной операции на территории Сирии под названием «Источник мира». По его словам, ее задачей является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

Отметим, что это уже третья военная операции Турции на территории Сирии после начала в стране гражданской войны. По словам Эрдогана, Турция намерена продолжить проведение военных операций, пока курдские силы не будут выбиты из таких городов на севере Сирии, как Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео удара ВВС Турции по курдским позициям в Сирии.