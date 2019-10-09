Саакашвили рассказал о постановочных пресс-конференциях Порошенко

Киев, 9 октября. Все пресс-конференции экс-президента Украины Петра Порошенко были постановочными. Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, всех журналистов заранее готовили к пресс-конференциям с участием Петра Порошенко. При этом администрация Порошенко выдавала рекомендации украинским телеканалам, в которых объяснялось, как именно необходимо освещать пресс-конференцию главы государства. Кроме того, администрация экс-президента Украины составляла списки неугодных журналистов, которым запрещалось принимать участие в подобных мероприятиях.

«Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет... И заранее был список, кому надо задавать вопросы», — рассказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Он также добавил, что в администрации бывшего президента Украины составляли списки журналистов, которым Порошенко не давал интервью.

Напомним, в 2015 году Петр Порошенко предоставил Михаилу Саакашвили украинское гражданство, а также назначил его губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Порошенко отправил в отставку Саакашвили, заявив, что бывший президент Грузии не смог выполнить свои обещания по развитию Одесской области.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда экс-президент Грузии находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили при поддержке своих сторонников проник на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление полиции на пограничном пункте во Львовской области.

В начале 2018 года Михаила Саакашвили задержали в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее Саакашвили заявил, что его похитили и незаконно выдворили с территории Украины.