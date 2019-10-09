Саакашвили назвал коррумпированных украинских прокуроров «импотентами»

Киев, 9 октября. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинские прокуроры распродают старые дела и разучились сажать за преступления.

По словам Саакашвили, в украинской прокуратуре «все прогнило». Старые прокуроры распродают дела по десятому разу, заявил политик. Саакашвили считает, что прокуроры на Украине утратили талант расследовать дела и разучились сажать преступников. Они умеют только «пугать, царапать, а потом ждать денег», добавил он.

«Даже те коррумпированные прокуроры за редким исключением никого не посадили. Они умеют только шугать. Это такие импотенты, что с них вообще нечего взять», — заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии экс-президент Украины Петр Порошенко аннулировал паспорт, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-президента, недостоверную информацию. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши.

Саакашвили заявлял, что его незаконно выдворили с территории Украины, поскольку он обличал коррупционеров из окружения Порошенко. Шестой украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему главе Грузии и экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае этого года.