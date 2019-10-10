Сирия, 10 октября. Турция объявила о начале операции «Источник мира» на востоке Сирии. Международная коалиция бросает курдов и эвакуирует своих военнослужащих из Хасаки и Ракки. В Хаме боевики обстреливают из минометов позиции правительственных сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили разведывательный вылет на юге Идлиба над позиция джихадистов «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба и в Алеппо, на севере Хамы строят укрепленные огневые точки и берут под свой контроль маршруты подкреплений радикалов.

«Исламское государство1»: предприняло попытку штурмовать базы курдов в Ракке и Ат-Табке, по неподтвержденным данным, устроили засаду для конвоя сирийской армии в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовала медиаактивиста в Алеппо и три дня удерживает в заключении, обменялись ударами с правительственными силами в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляли курдские укрепления на севере Алеппо.

Курды: вступили в боестолкновение с силами турецкой армии у Рас-аль-Айна, начали жечь покрышки и поджигать нефтяные вышки для уходшения видимости для истребителей ВВС Турции, в Дейр-эз-Зоре инициировали протестную акцию среди местного населения.

ВС Турции: начали на востоке операцию «Источник мира» и нанесли ракетные удары по 16 поселениям на востоке Сирии, обстреливают курдов и стягивают подкрепление в турецкую провинцию Хатай, для дальнешейго ввода на территории SDF.

Международная коалиция: осудила действия Анкары, провела патрулирование на востоке Алеппо, эвакуировала военнослужащих с контрольно-пропускных пунктов в Ракке и Хасаке.

Провинция Алеппо

Утром турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских боевиков «Демократических сил Сирии» у поселка Маликия и у деревень Шеварга и Аль-Арза к северо-западу от города Тель-Рифат. В ответ курды совершили ночную атаку по позиции турков, как сообщает Twitter-канал Rojava Network. К турецкой армии присоеденились боевики «Сирийской национальной армии» и атаковали укрепления SDF у поселка Мараназ и у Кафр-Кашира. По меньшей мере один боевик СНА погиб в результате перестрелки с YPG у Тель-Рифата, как сообщает портал Orient News.

Позднее протурецкие боевики перебросили крупные военные подкрепления к Мандбиджу, как передает Twitter-канал Not Woofers.

Днем военный патруль американских военнослужащих из семи пикапов был замечен у города Кобани (Айн аль-Араб) на востоке провинции, как указывает агентство North Press.

Вечером окраины поселка Заммар где расположены укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» были обстреляны правительственной армией, о чем сообщает новостное агентство Step News Agency. Сведения о потерях в рядах джихадистов в живой силе или боевой технике пока не поступали.

Медиаактивист Сахл Абдель Хамид Салам был арестован в западной части города Алеппо боевиками альянса «Тахрир аш-Шам». Специальный источник сообщил медиаресурсу Baladi News, что три дня журналист провёл в тюрьме боевиков, после того как его арестовали в поселке Хур, когда он возвращался из госпиталя где посещал больную мать. Причина задержания медиаактивиста не называется. В свете последних поражений в Идлибе и Хаме, боевики уже арестовал ряд журналистов, ранее лояльных альянсу, но выступивших с его критикой.

Провинция Хомс

Как сообщает новостное агентство Anna News, боевики «Исламского государства» заявили об атаке на позиции правительственных сил к северу от поселения Эс-Сухне в провинции Хомс. В ней, якобы, ими было убито 17 бойцов Сирийской арабской армии (САА), а также захвачено трофейное оружие и боеприпасы военнослужащих. Подконтрольный террористам медиаресурс «Амак» опубликовал фотографии, на которых видно, как боевики ведут огонь по правительственным силам зенитной установки. Тем не менее, Министерство обороны Сирии пока не выпускало подтверждения данной информации, как и официальные СМИ не сообщали о нападении в Хомсе. Однако, в провинции ранее отмечались атаки «спящих ячеек», которые скрываются в пустыне и могут использовать как плацдарм для своих атак 55-километровую «демилитаризованную» зону вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

Заявляется, что члены «Демократических сил Сирии» (SDF) в короткие сроки организовали в поселке Аль-Касра демонстрацию мирных жителей, которые вышли с лозунгами против проведения турецкой военной операции на востоке Сирии, как указывает новостной Twitter-канал Euphrates Post. После поступления информации о намерении Анкары провести на востоке Сирии операцию на территориях оккупации SDF, курды призывают к протестным акциям и всеобщей мобилизации жителей оккупированных территорий.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел из артиллерии по позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Кафр-Увейд, Хиш и у деревни Тахтая, о чем сообщает информагентство Step News Agency. Отряды правительственных сил, дислоцированные у города Хан-Шейхун, открыли огонь из гранатометов по опорным пунктам и укрепленным точкам джихадистов у деревень Маар-Зета и Ракая. Отмечаются интенсивные вылеты разведывательных самолетов ВКС РФ над позициями альянса.

Источники оппозиции сообщают, что солдаты силы САА, сосредоточенные у города Хан-Шейхун, нанесли ракетный удар по «Тахрир аш-Шам» у Кафр-Саджны, передает портал Step News Agency. Столкновение сторон произошло в сельскохозяйственных угодьях у деревни Аль-Фарнас.

Провинция Ракка

Около 50 террористов ИГИЛ1 воспользовались тем, что большая часть курдских радикалов переброшена к сирийско-турецкой к границе и атаковали административный центр провинции - город Ракку, как передает источник в Twitter Euphrates Post. В городе прогремело 6 взрывов. Один террорист штурмовал военный пункт «демократических сил» в центре города и внутри здания взорвал пояс смертника. Примерно в то же время в Ат-Табке 4 террориста ИГИЛ устроили засаду отряду SDF, что привело к перестрелке. Общее количество раненых и убитых оценивается в два десятка бойцов.

Как сообщило новостное агентство ТАСС днем, SDF объявили о всеобщей мобилизации. Об этом в среду сообщил телеканал Al Mayadeen. Курды также заявили о прекращении операций против ИГИЛ, чтобы сосредоточить свои силы на севере.

Днем Турция объявила о начале операции в Сирии под названием «Источник мира», о чем сообщает агентство ТАСС. Объявление о начале операции президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в сети Twitter, подчеркнув, что операция нацелена на зачистку северо-востока Сирии от «Исламского государства» и YPG. Обе группировки президент называет террористическими.

В городе Тель-Абъяд началась массовая эвакуация населения, деревню Ябисах покинули почти все жители из-за опасения авианалета, как указывает источник в сети Twitter NPA SY. За первый час операции ВВС Турции нанесли 25 авиаударов по 16 населенным пунктам на севере Ракки и Хасаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции в Сирии и считает ее «плохой идеей», как сообщает агентство ТАСС. Тем не менее, американские военные получили приказ не препятствовать проведению операции Турции в Сирии.

По информации агентства ТАСС, «Демократические силы Сирии» (SDF) призвали международное сообщество противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии. Курды призвали ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие планам Анкары.

Провинция Хама

Как передает источник в сети Twitter Rana Hudar, боевики, укрывающиеся у наблюдательного пункта турецкой армии в поселке Шер-Магар, обстреляли ракетными снарядами ракетами древнюю крепость Апамея в городе Калаат аль-Мадик, занятом САА. По информации источника, боевики ранили двух членов гарнизона и повредили сам форт.

Радикалы также обстреляли позиции правительственных сил близ города Калаат Аль-Мадик из минометов. Медиаресурс Orient News сообщает, что по данным источников оппозиции, в районе высоты Джебель Шахшабу был убит снайпером-джихадистом лейтенант сирийской армии Джафар Хасан Мансур. По словам корреспондента, офицер был застрелен у поселка Харкат-аль-Каракат. Официальные источники сообщение пока не подтвердили.

Во второй половине дня САА разместила свои силы у деревни Шахнараз и заняла контрольно-пропускной пункт «Аль-Карим», установив пулеметы, как указывает новостной ресурс Step News.

Провинция Хасака

Утром в годе Хасака в ходе рейда боевики «демократических сил» задержали 20 молодых в районе Азизия и Гувейран, указывает агентство Euphrates Post. Предполагается, что юноши отправятся в тренировочные «Отрядов народной самообороны» для прохождения срочных курсов и пополнят их ряды в дальнейшем. Из-за «кадрового голода» SDF усилили вербовки. Только из поселка Хабур из рядов SDF дезертировало сразу 80 человек, после того как поступило распоряжение о переброске их отряда на границу с Турцией.

Днем Анкара подтвердила, нанесение удары по сирийско-иракской границе, чтобы пресечь поставки вооружений SDF из Иракского Курдистана, как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». Курды, в свою очередь, призвали ввести бесполетную зону на северо-востоке Сирии для обеспечения своей безопасности.

Международная коалиция во главе с США начала эвакуацию контрольно-пропускных пунктов возле городов Тель-Абьяд и Рас-аль-Айна в результате внезапного изменения политики президента США Дональда Трампа, о чем сообщает новостное агентство Orient News.

После объявление начала операции «Источник мира» турецкие военные самолеты нанесли авиаудар по учебному полю курдского тренировочного лагеря к западу от города Айн-Исса, деревням Мушаррафа, Бир-Нух, Асадия и по Рас-аль-Айну. По заявлению главы пресс-центра SDF Мустафы Бали, турецкие военные самолеты наносят удары по гражданским районам, сея панику среди населения, спешно покидающего поселения. В Рас-аль-Айне погибли в результате авианалета два мирных жителя, еще двое были ранены. Корреспондент SANA сообщил, что так называемые силы безопасности курдов «Асайиш» начали жечь покрышки, а позднее подожгли нефтяные скважины на север провинции. Дым от пожара ухудшил видимость для пилотов турецких истребителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.