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Польша начнет строительство канала в обход России, несмотря на запрет ЕС

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Польша начнет строительство канала в обход России, несмотря на запрет ЕС

Варшава, 9 октября. Польские власти подписали в Эльблонге контракт с генеральным подрядчиком, который займется строительством канала через Вислинскую косу, сообщило «Радио Польша».

Проект является, по сути, итогом многолетних усилий Польши, направленных на соединение Эльблонга с Балтийским морем. Канал позволит польским судам идти в обход контролируемого Россией участка.

Разговоры о создании канала велись в течение многих лет, с мертвой точки дело сдвинулось лишь в 2007 году, когда в Польше приняли постановление о старте инвестиционного проекта.

«На протяжении десятилетий об этой инвестиции велись разговоры. А сегодня это проект становится фактом», — заявил министр морской экономики и внутреннего судоходства Марек Грубарчик.

Примечательно, что работы в рамках проекта начнутся осенью, однако весной этого года ЕС приостановил строительство канала из-за отсутствия согласования проекта с Еврокомиссией. Несмотря на запрет, Варшава решила продолжить работу, отметил «ПолитЭксперт». Польские власти хотят запустить судоходство по каналу уже в 2022 году.

Общая стоимость проекта составила более 465 миллионов евро, при этом раньше работы оценивались в 2,2 раза меньше.

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Источник: ПолитЭксперт
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