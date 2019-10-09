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Утечка химикатов произошла на заводе в Башкирии

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Утечка химикатов произошла на заводе в Башкирии

Уфа, 9 октября. Часть стены на одном из резервуаров для хранения стоков обвалилась на предприятии ОАО «ПОЛИЭФ» в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

В результате аварии часть промышленных стоков разлилась на территории предприятия. Информации о пострадавших нет. Сигнал о происшествии поступил в аварийные службы в 18.12 по московскому времени.

«По прибытию установлено, что в результате обвала стены аварийного резервуара на площади 20 тысяч куб. м произошел разлив промышленных стоков. Вылилось 8 тысяч тон промышленных стоков», — сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС России.

Сотрудники чрезвычайных служб не исключают вероятность попадания промышленных стоков в реку Изяк. Специалисты выехали к водному объекту для проведения обследования.

«Населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия поражающих факторов. В связи с этим эвакуация населения не требуется», — подчеркнул собеседник информационного агентства.

В настоящее время в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб под руководством замначальника регионального ведомства полковника внутренней службы Алексея Головко. Объявлен сбор личного состава МЧС, организовано двухсменное несение боевого дежурства.

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