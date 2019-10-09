«Родина защитит»: космонавт Овчинин напоминает о важности патриотизма прямо с орбиты

Космонавт-испытатель Алексей Овчинин не раз рисковал жизнью в космосе. В опасных ситуациях Овчинин всегда поступал стойко и мужественно. Совершать полеты за пределы Земли его побуждает, как он сам говорит, любовь к семье и Родине.

Космическую карьеру Овчинин начал еще в 14 лет: именно тогда он стал активно участвовать в жизни рыбинского аэроклуба. Звездами Алексей увлекся очень сильно, поэтому неудивительно, что после школы будущий космонавт поступил в Барнаульское высшее авиационное училище, где получил специальность «летчик-инженер».

До того, как Алексея зачислили в отряд космонавтов, он успел поработать и летчиком-инструктором, и командиром авиационного звена. Несмотря на то, что в отряде космонавтов он числился с 2006 года, первый полет в космос ему посчастливилось совершить только в 2016 году.

К сожалению, второй полет Овчинина в космос сорвался: ракета-носитель не смогла долететь до МКС. Для экипажа корабля все закончилось хорошо. Космонавты успели катапультироваться и успешно приземлились в Казахстане.

Третья по счету для Алексея экспедиция началась 14 марта 2019 года. В этот раз ему удалось совершить выход в открытый космос. Кстати, Овчинин — космонавт, «ответственный» за главного героя социальных сетей последних месяцев — робота Федора. За время пребывания на МКС Алексей провел над роботом более 50 научных экспериментов.

На Земле космонавта всегда с нетерпением ждут две главных женщины в его жизни — жена и дочка. Дочь Алексея неоднократно признавалась, что очень скучает по отцу. А однажды она попросила его взять в космос свою любимую игрушку — плюшевую сову. Овчинин с удовольствием выполнил ее просьбу.

Алексей старается вдохновлять подрастающее поколение собственным примером. Он поддерживает движение «Юнармия» и по мере возможности старается передать новоиспеченным юнармейцем пару теплых слов с МКС.

Патриотизм для Овчинина — нечто естественное. Он уверен, что каждый россиянин хорошо знаком с чувством любви к родной стране.