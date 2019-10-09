Вашингтон, 9 октября. Президент США Дональд Трамп приказал американским военным не препятствовать проведению операции Турции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, курдские вооруженные формирования из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) обратились к США с просьбой оказать помощь после ударов турецких ВВС по нескольким городам в Сирии. Однако глава Белого дома Дональд Трамп приказал американским военным не вмешиваться в операцию Турции в Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале проведения военной операции на севере Сирии, получившей название «Источник мира». По его словам, в ходе операции турецкие военные очиститят приграничную с Турцией территорию Сирии от вооруженных курдских формирований.

Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. В свою очередь курдские формирования обстреляли турецкий город Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

Еще до начала турецкой операции в Пентагоне заявили, что планы Анкары вызывают серьезную обеспокоенность в ведомстве, так как могут подорвать интересы США и Турции в регионе. Кроме того, власти США заявил, что американские военные не будут принимать участие в турецкой военной операции, после чего объявили о выводе свои войск из зоны северных районов Сирии.