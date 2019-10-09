Сирия, 9 октября. Первые жертвы операции «Источник мира» в Хасаке. США не будет вмешиваться в конфликт с Турцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепления джихадистов на западе Алеппо, в Хомсе, по неподтвержденным данным, потеряли 17 человек в результате нападения террористов.

«Исламское государство1»: заявила о нападении из засады на конвой САА в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: похитила медиаактивиста в Алеппо и удерживает его в заключении три дня.

Курды: нанесли ответный удар из артиллерии по турецким поселкам со своих позиций под Рас-аль-Айном в Хасаке, прекращают все антитеррористические операции, направленные на ликвидацию «ячеек» ИГИЛ1 в Сирии.

ВС Турции: наносят ракетные и авиаудары по позициям курдов на севере Хасаки и Ракки - по официальным данным пострадало четыре мирных жителя.

Международная коалиция: намерена не вмешиваться в курдско-турецкий конфликт на востоке Сирии, осудили Турцию за начало военной операции.

Провинция Алеппо

Поступают сообщения об артобстреле окраин поселка Заммар, который ведется со стороны сил правительственной армии, дислоцированных в поселке Тель-Алуш, о чем сообщает новостное агентство Step News Agency. Сведения о потерях в рядах джихадистов в живой силе или боевой технике пока не поступали.

Медиаактивист Сахл Абдель Хамид Салам был арестован в западной части города Алеппо боевиками альянса «Тахрир аш-Шам». Специальный источник сообщил медиаресурсу Baladi News, что три дня журналист провёл в тюрьме боевиков, после того как его арестовали в поселке Хур, когда он возвращался из госпиталя где посещал больную мать. Причина задержания медиаактивиста не называется. В свете последних поражений в Идлибе и Хаме, боевики уже арестовал ряд журналистов, ранее лояльных альянсу, но выступивших с его критикой позднее.

Провинция Хомс

Как сообщает новостное агентство Anna News, боевики «Исламского государства» заявили об атаке на позиции правительственных сил к северу от населенного пункта Эс-Сухне в провинции Хомс. В ней, якобы, ими было убито 17 бойцов Сирийской арабской армии (САА), а также захвачено трофейное оружие и боеприпасы военнослужащих. Подконтрольный террористам медиаресурс «Амак» опубликовал фотографии, на которых видно, как боевики ведут огонь по правительственным силам зенитной установки. Тем не менее, Министерство обороны Сирии пока не выпускало подтверждения данной информации, как и официальные СМИ не сообщали о нападении в Хомсе. Однако, в провинции ранее отмечались атаки «спящих ячеек», которые скрываются в пустыне и могут использовать как плацдарм для своих атак пятидесяти пяти километровую «демилитаризованную» зону вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

Провинция Ракка

Турецкие ВС проводят артобстрел позиций «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Телль-Абъяд, как указываем новостное агентство Masar Press Net. По словам очевидцев, в городе в два раза ухудшилась видимость из-за сжигания курдскими бойцами по периметру города запаса шин, с целью снизить боеспособность турецкой авиации. Турецкие самолеты совершили повторный авианалет на позиции курдов в районе города Айн-Исса, как указывает новостное агентство Step News. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции в Сирии и считает ее «плохой идеей», как сообщает агентство ТАСС. Тем не менее, американские военные получили приказ не препятствовать проведению операции Турции в Сирии. Тем самым международная коалиция бросает своих бывших союзников разбираться в конфликте с Турцией самостоятельно.

Из-за необходимости бросить значительные силы на оборону своих позиций на севере провинции и в Хасаке, курды вынуждены были прекратить антитеррористических операции на подконтрольных им территориях. Сирийские курды заявили, что отныне прекращают все контртеррористические операции против «спящих ячеек» «Исламского государства», как передает агентство Reuters.

Провинция Хасака

Авиация и артиллерия турецких нанесли массированные удары по позициям курды в районах города Рас-аль-Айн и Телль-Абьяд, источники оппозиции сообщают о 6 погибших, как указывает новостной портал Step News. По информации агентства ТАСС, в Рас-аль-Айне скончалось два человека, еще два были ранены, что подтверждает глава пресс-службы SDF Мустафа Бали. Турецкие вертолеты обстреливают учебно-тренировочный лагерь курдов у поселка Сальхия, ударила из артиллерии по районам плотины Борза и у поселка Маликия, западнее Рас-аль-Айна и у города Камышлы, о чем также сообщает источник. Кроме того, турецкие военнослужащие демонтировали бетонную стену на границе в районе Рас-Аль-Айна, что может говорить о том, что в район в скором времени будет введена тяжелая бронетехника.

Прямое столкновения военнослужащих турецкой армии и курдов произошло под поселком Дербасия, как передает медиаресурс Step News. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Как сообщает Telegram-канал NORS, курды открыли ответный огонь по турецким поселкам. В приграничном поселке Джейланпынар упал артиллерийский снаряд, запущенный с территории Сирии боевиками SDF. В соседнем Нусайбине снаряд курдов попал в жилой дом, о чем также сообщают источники, без уточнения количества жертв обстрела.

1 Организация запрещена на территории РФ.