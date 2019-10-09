Турция направила ноту Сирии о проведении операции «Источник мира»

Анкара, 9 октября. Власти Турции направили консульству Сирии в Стамбуле ноту о проведении военной операции под названием «Источник мира» на территории Сирии.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы направили дипломатическую ноту в консульство сирийского режима с уведомлением (о проведении операции. — Прим.ФАН)», — сообщил министр.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Анкара «уведомила о начале операции многие страны, а также ООН и НАТО». Тем не менее Дамаск считает проведение военной операции на своей территории незаконным.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, военная операция «Источник мира» в Сирийской Арабской Республике (САР) направлена на зачистку приграничной территории от боевиков ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России. — Прим.ФАН) и «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической.

Первым городом, по которому вооруженные силы Турции нанесли удары, стал Рас-эль-Айн. После этого турецкие ВСС обстреляли еще несколько сирийских населенных пунктов. Два мирных жителя погибли.

Представители Франции, Германии и Великобритании, недовольные проведением «Источника мира» властями Анкары, планируют организовать встречу Совбеза ОНН для обсуждения операции Турции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.