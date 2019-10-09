В Иране заявили, что операция Турции в Сирии приведет к росту терроризма

Тегеран, 9 октября. Военная операция Турции в Сирии усиливает кризис в регионе, написал в микроблоге Twitter помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Военная операция Турции на сирийской земле осложняет ситуацию в регионе», — написал иранский политик.

Он подчеркнул, что обеспечить безопасность границ возможно только при уважении сторонами территориальной целостности, а также через переговорный процесс.

Абдоллахиан добавил, что военная операция Турции приведет к усилению кризиса в регионе, а также к новой волне беженцев и росту терроризма.

В среду Турция начала военную операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев. Турецкая авиация нанесла удары по городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе, которые расположены на севере Сирии.

По информации курдских вооруженных формирований из состава «Сирийских демократических сил» (SDF), жертвами атаки ВВС Турции стали двое мирных жителей.