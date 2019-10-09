Курды считают отвод сил США в Сирии частью предвыборной кампании Трампа

Дамаск, 9 октября. Отвод США своих сил из приграничной с Турцией зоны на севере Сирии следует рассматривать в контексте подготовки президента США Дональда Трампа к предвыборной кампании, заявил сопредседатель курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Рияд Дарар.

«Решение США о выводе своих сил лежит в русле предвыборной пропаганды американского президента Дональда Трампа», — заявил Дарар в интервью египетскому порталу «Аль-Яум ас-Сабиа».

Если сирийская армия решит вмешаться в ситуацию с военным наступлением Турции, курды, по словам Дарара, будут координировать свои действия с ними.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев. Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. В свою очередь SDF провели артиллерийский обстрел города Нусайбина на юго-востоке Турции.

Британия и Франция требуют собрать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии. Иран призвал Анкару пересмотреть свою позицию. Сирия тоже выступила против.

Днем ранее США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, США «не меняли своего военного присутствия в Сирии».

Напомним, что США активно поддерживали SDF. Аналитики отмечают, что своим решением вывести воска с данной территории Трамп практически предал интересы поддерживаемых Штатами курдов. В своем микроблоге в Twitter глава Белого дома попытался оправдаться, заявив, что процесс вывода военных не означает, что США оставляют курдов, «которые являются особенными людьми и замечательными бойцами».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что «это уже третье или четвертое подобное предательство в САР и Ираке». По его словам, «это обычная тактика американцев», о которой курдов ранее предупреждали и Москва, и Дамаск.