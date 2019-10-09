Около 20 человек пострадали в ходе операции турецких ВС в Сирии

Дамаск, 9 октября. Около 20 мирных жителей пострадали в ходе операции турецких военных сил в приграничной зоне на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на курдский источник.

По данным источника, по меньшей мере 19 гражданских лиц получили ранения в приграничной зоне в результате атаки турецкой армии.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. В свою очередь курды из «Сирийских демократических сил» обстреляли турецкие города Нусайбину и Джейланпынару, а также заявили о прекращении любых видов борьбы против организации ИГ1 (запрещена в РФ).

Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство проведением военной операции Турции на территории Сирии. В связи с этим страны планируют созвать заседание Совета Безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.