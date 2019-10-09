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Выпущенные с территории Сирии снаряды разорвались в турецком городе

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Выпущенные с территории Сирии снаряды разорвались в турецком городе

Анкара, 9 октября. Выпущенные с территории Сирии снаряды упали и разорвались в турецком городе Джейланпынар, об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, с территории САР были выпущены два снаряда. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает газета Sabah, третий снаряд приземлился в провинции Мардин.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев. Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. В свою очередь SDF провели артиллерийский обстрел города Нусайбина на юго-востоке Турции.

В настоящее время известно, что в результате военной операции погибли двое мирных жителей Сирии, еще двое ранены.

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