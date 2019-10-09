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Совбез ООН соберется для обсуждения операции Турции в Сирии

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Совбез ООН соберется для обсуждения операции Турции в Сирии

Париж, 9 октября. Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство проведением военной операции Турции на территории Сирии. В связи с этим страны планируют созвать заседание Совета Безопасности ООН.

О желании собрать членов ООН сообщила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален. Сейчас представители стран составляют общее заявление, в котором они высказывают осуждение действий Турции в Сирии.

Турция и США в августе 2019 года договорились о создании в Сирии центра совместных операций, предназначенного для проживания сирийских беженцев. Однако спустя два месяца во время телефонного разговора президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган не смогли достигнуть соглашений о дальнейших совместных действиях, и Штаты вывели свои войска из приграничной территории.

После этого глава Турции заявил о начале новой военной операции под названием «Источник мира». Первым городом, по которому ВВС Турции нанесли удары, стал Рас-эль-Айн. В настоящее время известно о двух погибших мирных жителях Сирии.

В свою очередь курды из «Сирийских демократических сил» обстреляли турецкие города Нусайбину и Джейланпынару, а также заявили о прекращении любых видов борьбы против организации ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России. — Прим.ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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