Трамп назвал «плохой идеей» операцию Турции в Сирии

Вашингтон, 9 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции в Сирии и считает ее «плохой идеей».

«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея», — говорится в заявлении президента США, распространенном его пресс-службой.

Еще до начала операции Вашингтон сообщал, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Во вторник представитель Пентагона заявил, что США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что США «не меняли своего военного присутствия в Сирии».

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев, сообщала «Газета.ру».

Операция началась с города Рас аль-Айн в провинции Хасака. По курдам ударили ВВС и артиллерия. Под огнем также оказались населенные пункты Тель-Абьяд и Айн-Исса. В ответ SDF («Демократические силы Сирии», костяком которых являются курдские YPG) обстреляли турецкий город Нусайбин, а также объявили всеобщую мобилизацию.

Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство проведением операции Турции. В связи с этим страны планируют созвать заседание Совета Безопасности ООН. Сейчас представители стран составляют общее заявление, в котором они высказывают осуждение действий Анкары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что у Турции, союзника альянса, «есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности». Он призвал Анкару «избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям». Генсек альянса выразил надежду, что «Турция будет действовать сдержанно».

Президент РФ Владимир Путин призвал Турцию тщательно взвесить ситуацию и действовать без ущерба общему делу. Имеются в виду договоренности в рамках астанинского процесса.