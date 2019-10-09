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Поклонская заявила о попытках Украины восстановить транспортное сообщение с Крымом

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Поклонская заявила о попытках Украины восстановить транспортное сообщение с Крымом

Москва, 9 октября. Желание восстановить транспортное сообщение с Крымом есть у Украины, заявила член Государственной думы России Наталья Поклонская в интервью «ДумаТВ».

«Попытки, желание есть. Но как это будет реализовано…» — заявила парламентарий.

Поклонская выразила надежду, что Киевом будут предприняты попытки для нормализации отношений с Москвой.

«Мы один народ, поэтому нужно вспомнить свою историю и истоки», — сказала она, добавив, что Украина и Россия должны развиваться вместе.

Киев в конце 2014 года прекратил движение через границу с Крымом. Сначала перестали курсировать между Крымом и Украиной автобусы и поезда, а затем грузовики.

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