Покровская суббота 2019: когда отмечается, традиции, «кормление мертвых», что нельзя делать

Покровская родительская суббота — один из самых важных поминальных дней в году. Это канун почитаемого в православии праздника Покров Пресвятой Богородицы.

Когда в 2019 году отмечается Покровская родительская суббота

Покровская родительская суббота — это последняя суббота перед праздником Покрова, который православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают 14 октября. В 2019 году Покровская родительская суббота приходится на 12 октября.

Церковное поминовение в Покровскую субботу

Покровская суббота, как день особого поминовения усопших, установлена церковью в память воинов, павших при взятии Казани в 1552 году. Битва произошла в канун праздника Покрова. Согласно народной традиции, Покровская суббота считается родительской. В этот день принято поминать усопших близких — родителей и других родственников.

Народные традиции

В этот день на Руси всегда старались посещать кладбища, приводить в порядок могилы, а потом устраивались обильные поминки. Достаточно широко были распространены полуязыческие обряды «кормления мертвых». Застолья устраивали прямо на могилах, на кладбища приносили хлеб и пироги из муки нового урожая, которым «угощали» покойников, прощаясь с ними до весны. Затем продолжали поминать усопших дома. Также в деревнях устраивались общие поминальные трапезы.

Православная церковь порицает обычай выпивать и закусывать на могилах. Верующих призывают сначала посетить церковь, помолиться о душах усопших, потом сходить на кладбище, а поминальную трапезу устроить дома, в чинной семейной остановке, без обильных возлияний и пищевых излишеств.

Подготовка к зиме

По народному календарю с Покровской субботы сельчане на Руси начинали активно готовиться к зиме. В этот день скотину окончательно переводили в зимние стойла, также на Покров начинался осенний забой скота.

Запреты на Покровскую субботу

Согласно народной традиции, в Покровскую субботу категорически нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них, иначе покойники всю зиму будут являться в страшных снах.

Также в этот день у славян считалось грехом слишком громко плакать и убиваться об умерших, ведь, согласно церковным канонам, физическая смерть предваряет вечную жизнь

Кроме того, вечером в Покровскую субботу запрещалось работать, особенно, если праздник Покров Пресвятой Богородицы приходился на воскресенье. В этом году Покров отмечается в понедельник. Подробнее об этом празднике читайте в материалах Федерального агентства новостей.