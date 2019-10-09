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Французский дизайнер Эрик Жизар проведет творческую встречу в Петербурге

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Французский дизайнер Эрик Жизар проведет творческую встречу в ПетербургеСанкт-Петербург, 9 октября. Французский дизайнер и архитектор Эрик Жизар проведет творческую встречу в Петербурге.

Жители и гости Петербурга смогут пообщаться с мировой звездой дизайна Эриком Жизаром 25 октября в особняке Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского, 29. Мероприятие начнется в 12.00 мск. Для участия необходимо приобрести билет стоимостью пять тысяч рублей. Узнать подробности о мероприятии и приобрести билеты можно на сайте проекта DRESS CODE Agent.

Французский дизайнер Эрик Жизар проведет творческую встречу в Петербурге

Эрик Жизар получил широкую известность в мире дизайна благодаря своему сотрудничеству с компаниями Airfrance, Chivas Brothers, NOWA и Societe Generale.

По словам петербургского дизайнера-декоратора Ирины Петуховой, Жизар является одним из самых успешных французских дизайнеров, поэтому творческая встреча с ним имеет культовое значение для Петербурга.

«Встреча с таким виртуозом и настоящим мастером своего дела — это подарок судьбы! Мы живем в уникальное время, когда дизайнеры готовы поделиться своим опытом и знаниями — важно не упустить эту возможность!» — отметила Петухова.

Она также добавила, что участники предстоящей встречи с Жизаром смогут узнать об истоках французского авангарда и окунуться в творческий мир легенды. Кроме того, подобные встречи позволят Петербургу укрепить звание мировой культурной столицы, передает интернет-издание «Невские новости».

«Считаю, что мероприятия подобного формата очень важны для города и лишний раз закрепят за ним звание мировой культурной столицы», — добавила Петухова.

В ходе творческой встречи Эрик Жизар расскажет о последних тенденциях моды, важности цвета и возможностях материалов, а также поделится своим опытом работы в самых сложных для него проектах.

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