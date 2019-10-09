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Путин поделился с новыми губернаторами секретом успешной работы

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Путин поделился с новыми губернаторами секретом успешной работы

Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин рассказал вновь избранным губернаторам, как добиться успеха в работе. Совещание российского лидера с новыми главами регионов состоялось в среду.

«Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что губернатору важно всегда чувствовать пульс жизни, понимать ожидания людей и знать, как они реагируют на работу главы региона. Путин добавил, что весь период работы на высокой должности главы субъектов должны выполнять свои обязанности с такой же отдачей, как и во время предвыборной кампании. Он потребовал от избранных губернаторов выполнить все обещания, которые были даны ими в ходе выборной гонки.

Участие в совещании принимали 16 губернаторов, которые были избраны в единый день голосования, 8 сентября. Также на совещании присутствовали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, которые были выбраны главами регионов по решению региональных парламентов.

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