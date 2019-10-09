ФАН стало свидетелем срыва ВСУ разведения сил в Донбассе

Разведение сил и средств у Золотого и Петровского в Донбассе, которое являлось одним из условий возможной встречи в «нормандском формате» и было запланировано на среду, 9 октября, сорвано. Съемочная группа Федерального агентства новостей следила за процессом у населенного пункта Золотое, где с самого утра наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ЛНР в СЦКК следили за обстановкой.

По данным МИД ЛНР, как и было согласовано на заседании контактной группы, представители республики передали СММ ОБСЕ исходные сведения для разведения сил, а также направили уведомление о готовности приступить к выполнению отвода за 24 часа до его начала. В среду, в 12.00, в соответствии с согласованным планом-графиком, представитель ЛНР в СЦКК запустил белую сигнальную ракету, символизирующую о готовности приступить к отводу. Ответной ракеты с украинской стороны не последовало.

Чтобы разобраться в ситуации, луганская команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выдвигается на подконтрольную Киеву территорию. В ЛНР остаются ждать.

По возвращении руководитель луганской команды миссии Эсад Хумо объявил, что по состоянию на 13.00 ракета украинскими представителями не запускалась. Разведение сил было сорвано.

«Сегодня не произошло то, чего так долго ждали и о чем договаривались в Минске. Украинская сторона в последний момент устно уведомила о том, что она планирует проводить разведение сил и средств, но по факту белая ракета о готовности запущена не была. Никаких действий Украина для разведения сил и средств на данный момент не предприняла», — рассказал руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

В Народной милиции ЛНР высказали мнение, что причиной срыва отвода сил в районе населенного пункта Золотое является неспособность президента Украины Владимира Зеленского контролировать бойцов ВСУ и националистические батальоны.

«Хочется отметить, что националистические движения на Украине сильно влияют на украинское общество и всеми силами саботируют работу мирных инициатив руководства страны для того, чтобы сорвать процесс разведения, представляют его как проигрыш Украины в глазах общественности. Народная милиция ЛНР выражает надежду, что Вооруженные силы Украины предпримут и выполнят взятые на себя в Минске обязательства и произведут зеркальный с нами процесс разведения сил и средств на участке №2 Золотого», — отметил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным миссии ОБСЕ, процесс разведения сил у Золотого и Петровского может быть продолжен 10 октября.