Актер Добрынин объявил об уходе из «Сватов» из-за «постоянных унижений»

Москва, 9 октября. Российский актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в телесериале «Сваты», заявил об уходе из проекта.

Актер отметил, что роль Митяя в телесериале «Сваты» предполагает «постоянное унижение» со стороны главного персонажа Иван Будько, которого играет Федор Добронравов. По словам Добрынина, он устал от «издевательского сценария», который выставляет его «вечно побитой собакой». При этом Добрынин подчеркнул, что хотел бы играть более драматические роли, передает «Инфореактор».

Стоит отметить, что в 2017 году на Украине запретили показ сериала «Сваты». Однако в марте 2019 года «Телерадикомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» через суд добились отмены запрета на показ телесериала «Сваты».

Съемки нового сезона проходили на территории Белоруссии, так как многим российским актерам запрещен въезд на Украину. Однако в настоящее время процесс создания сериала приостановлен.

Ранее Федор Добронравов сообщал, что все актеры и съемочная группа надеются, что производство телесериала будет продолжена, так как половина материала для нового сезона уже отснята. По словам Добронравова, в новом сезоне герои сериала попадают в прошлое и узнают историю знакомства Ивана и Валентины Будько.

8 октября украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить сериал «Сваты», так как в нем снимается российский актер Федор Добронравов, который якобы придерживается «антиукраинских взглядов». По мнению Сеитаблаева, необходимо запретить показ «Сватов» на Украине, а также немедленно остановить съемки комедийного телесериала.