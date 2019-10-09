НАТО ожидает от Турции взвешенных решений в Сирии

Брюссель, 9 октября. Турция предоставила информацию о вооруженной операции в Сирии членам НАТО. Объединенная организация ожидает от властей Анкары взвешенных и сдержанных решений при реализации «Источника мира» на пограничной территории.

Об ожиданиях НАТО по ситуации в Сирии сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Риме.

«У нашего союзника Турции есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности. Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям», — отметил Столтенберг.

Генсек альянса выразил надежду, что «Турция будет действовать сдержанно» и все ее действия будут «пропорциональными и взвешенными», и сообщил о грядущей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится в пятницу, 11 октября, в Стамбуле.

«Мы не должны подорвать достижения, достигнутые в борьбе с нашим общим врагом — ИГ1 (Деятельность организации запрещена на территории России. — Прим.ФАН), — подчеркнул политик.

Ранее Эрдоган объявил о начале вооруженной операции «Источник мира» на севере Сирии. В настоящее время известно, что турецкие ВСС обстреляли Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. Погибли два человека, еще двое ранены. В ответ сирийские курды нанесли артиллерийский удар по турецким городам Нусайбину и Джейланпынару, а также атаковали позиции Анкары в районе Эль-Маликия.

Также курды сообщили, что прекратили боевые действия против ИГ (деятельность организации запрещена на территории России. — Прим.ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.