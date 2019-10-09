Эрдоган сделал первые шаги к оккупации Сирии

Армия Турции начала свое вторжение на север Сирии, чтобы выбить проамериканских курдов и установить «зону безопасности» в соответствии с масштабным планом, о котором президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на Генассамблее ООН. Об условиях и последствиях турецкой военной операции читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Миролюбивые» заявления Анкары

Анкара безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии, объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским министром Сергеем Лавровым. Однако парламент Турции одобрил продление военных операций в Сирии и Ираке. Таким образом, еще до начала операции президент Эрдоган дал понять миру — и прежде всего США — что собирается надолго задержаться «в гостях», нелегально оккупируя часть сирийской территории вопреки возражениям Дамаска.

Третья масштабная операция турецких войск за последние годы получила название «Барыш пынары» — «Источник мира». Операция началась сегодня — турецкие силы объявили, что переходят границу не дожидаясь, пока отойдут американские силы, чтобы не допустить скопления курдских отрядов в приграничной зоне. Столкновения с курдами уже происходят вдоль всей сирийской границы.

Споры в парламенте Турции

Резолюция о продлении президентского мандата на трансграничные операции в Сирии и Ираке была принята голосами всех крупнейших политических партий Турции. Кроме президентской «Партии справедливости и развития» (AKP) за резолюцию голосовали националисты из MHP и национал-либералы из IYIP, сообщает турецкое агентство Haber Sol. С резкой критикой операции (и Эрдогана) выступили социал-демократы из главной оппозиционной «Республиканской народной партии». Ее спикер Фалик Озтрак заявил, что правительство Турции «неспособно править страной; они оставили экономику в руинах, наша страна разобщена; сейчас они пытаются затащить Турцию в ближневосточное болото».

«Мы защищаем интересы наших солдат и нашей нации, — объявил представитель кемалистов. — Кратчайшая дорога к миру в Сирии — это дорога, которая соединяет Анкару и Дамаск».

Турецкая оппозиция отвергает подковерное соглашение с Белым домом — «силы мирового гегемона используют Турцию ради своей выгоды», объявил парламентарий.

Хладнокровное предательство США

То же самое сейчас ясно и курдам, которые до последнего надеялись, что американцы смогут защитить их от Турции. Выполнив свою роль пушечного мяса в войне с группировкой «Исламское государство1» (запрещена в РФ) и получив от США контроль над незаконной добычей нефти на востоке Сирии, курды внезапно получили удар в спину: США больше не возражают против турецкого вторжения и создания «зоны безопасности», куда Эрдоган предполагает переместить один-два-три миллиона отвергнутых Турцией сирийских беженцев.

«Неразумный шаг Трампа подрывает доверие к США по всему миру», возмущается арабская Al Jazeera. На фоне подготовки Демпарии к импичменту президент США в очередной раз сумел приковать к себе все внимание СМИ, объявив о выводе американских войск в угоду Турции. Хозяин Белого дома обещал вывести войска еще в феврале, и Пентагон потратил большие усилия, чтобы саботировать это решение. Теперь курды обречены — даже если какие-то американские силы «случайно» задержатся на севере Сирии, они почти никак не смогут помочь бывшим подручным из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), которых Турция заставит заплатить за террористов из «Рабочей партии Курдистана».

Сейчас курдам на севере Сирии, которые продались США в обмен на помощь против ИГИЛ1 и смутные обещания «независимого и неделимого Курдистана» за счет территории четырех государств, приходится несладко — отрядам, которые создавали для того, чтобы гонять по пустыне летучие банды ИГИЛ, не под силу противостоять сильнейшей и крупнейшей армии на Ближнем Востоке.

Дамаск предупреждал курдов: нельзя верить США

Между тем президент Сирии Башар Асад давно предупреждал курдов: «Американцы не станут защищать вас; американцы просто положат вас в свой карман».

السيد الرئيس د. #بشار_الأسد منذ اشهر للسوريين #الأكراد :

الاميركي لن يحميكم .. الاميركي سيضعكم في جيبه .. إن لم تدافعوا عن بلدكم .. لن تكونوا سوى عبيد عند العثماني .. لن يدافع عنكم سوى #الجيش_العربي_السوري. pic.twitter.com/06U8yjX5AF — najlaa.alsaadee (@najlaaalsaadee) October 9, 2019

Теперь, с запозданием на год, курды восприняли его слова: командующий SDF Мазлум Абди (которому от Турции приходится ждать либо смертной казни, либо пожизненного заключения где-нибудь вместе с лидером курдских сепаратистов Абдуллой Оджаланом) заявил, что «рассматривает возможности партнерства с Башаром Асадом для противостояния Турции».

Тот же Абди год назад раз за разом «повышал ставки» на переговорах с Асадом: административная автономия «Сирийского Курдистана», территориальная автономия, политическая автономия, военная автономия и созданием «сирийской курдской армии», независимой от САА. Теперь волей-неволей курдам приходится идти на попятный, размахивая своим последним козырем: боевиками ИГИЛ, «законсервированными» в лагерях и тюрьмах по всей зоне контроля SDF. Однако Дамаск, который решительно возражает против нового турецкого вторжения, может и не успеть прийти на помощь курдам.

Незаконно вторжение превратит Сирию в «клубок проблем»

Начавшееся сегодня вторжение турецких войск в северную Сирию было ожидаемым событием, отмечает арабист из Института востоковедения РАН Борис Долгов. В интервью ФАН он прежде всего подчеркнул, что военные действия, которые турецкая армия ведет на севере Сирии, полностью незаконны — как, собственно, и действия США, которые ранее вооружали там курдов, чтобы контролировать сирийскую нефть.

«Это вполне очевидно — нет ни мандата ООН, ни просьбы со стороны законного сирийского правительства, но тем не менее Турция, как и США, мягко говоря не обращают на это внимания. При этом Турция заявляет о приверженности территориальной целостности Сирии, — об этом заявляли и США, — но насколько это соответствует реальности? — задается вопросом Долгов. Часть сирийской территории окажется фактически под контролем турецкой армии. Более того, мы слышали о планах Эрдогана расселить в «зоне безопасности» сирийских беженцев, которые находятся в Турции. А кто эти сирийские беженцы? Это либо сирийские граждане — туркоманы, туркоязычные, либо это сирийские граждане, бежавшие от САА и враждебные правительству Сирии — то есть это будет население, лояльное Анкаре и враждебное Дамаску. И это очень серьезная проблема — если это будет реализовано, эта часть территории Сирии выпадает из-под юрисдикции Дамаска и становится аннексированной территорией».

Даже если Анкара от всей души заявляет, что намерена вывести все свои силы сразу же после окончания операции против союзников «Рабочей партии Курдистана», оккупация северной Сирии является сложнейшей проблемой. Дамаск, который долгие годы живет в дипломатической изоляции и чей голос практически не слышен на международных площадках, вынужден будет обратиться за помощью к своим партнерам.

«Этот вопрос должен решаться, тут должны сказать свое слово другие участники астанинских соглашений — РФ и Иран, возможно, что его поставят и на рассмотрение ООН, — отметил востоковед. — Это целый клубок проблем и действий внешних акторов, — подчеркнул Борис Долгов, отметив, что уже слышны заявления от курдов, которые хотят получить защиту от Дамаска. — Важно, что все переговоры по данной проблеме должны проходить с участием сирийского правительства».

Собеседник ФАН отметил, что вторжение на север Сирии может поставить под угрозу нормальную работу конституционного комитета Сирии, который должен собраться на свое первое заседание 30 октября. Это — поворотный момент во всей истории современной Сирии, и гаранты урегулирования должны приложить все усилия, чтобы комитет смог работать, несмотря ни на что.

«Комитет может работать над текстом конституции, и несмотря на то, что идут военные действия, эта работа необходима — это же конституция для будущей Сирии. Сможет ли комитет начать работу в установленные сроки, сказать сложно, но работу, на мой взгляд, он будет продолжать», — считает Борис Долгов.

США дали понять, что «курды не нужны»

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов особо остановился на политике США в отношении курдов, отметив, что трудно подобрать пример большего политического цинизма в современной истории.

«Стоит оценить действия американцев. Они настолько отвратительно политически сдулись, что я могу утверждать, что это полная потеря лица на Ближнем Востоке. Это не в первый раз происходит, но они себе, добавили грязи на физиономию. А на Ближнем Востоке потеря лица — последнее, что может себе позволить страна или политик», — подчеркнул Коновалов.

За бессчетные годы, прожитые без собственного государства — а зачастую и без каких-либо гражданских прав в странах проживания, — курды прекрасно научились лавировать между многочисленными политическими силами. Сейчас им самое время настало «лавировать» в сторону Дамаска, считает Коновалов.

«Потому что США не будут модераторами в конфликте между Турцией и курдами — а вот официальный Дамаск, у которого есть критический интерес в сохранении территориальных границ Сирии — эта сила как раз и может быть модератором между турками и курдами, которые сейчас вступают в войну. А раз официальный Дамаск, то рядом Россия, а Россия уже показала всему миру, что способна использовать и военные, и дипломатические методы для того, чтобы решать очень щепетильные военные вопросы. Штаты этого не умеют, они показали свою полную несостоятельность в этом направлении», — подвел итог глава Центра стратегической конъюнктуры.

Перед сдачей материала стало известно, что курды официально объявили о полном прекращении боевых операций против «Исламского государства». Практически одновременно поступили сообщения о крупном нападении ИГИЛ в городе Ракка и о бунте сторонников «халифата» в изолированной территории лагеря беженцев «Аль-Хол», где живут жены и дети боевиков ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.