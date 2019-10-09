Курды прекратили боевые действия против ИГ

Дамаск, 9 октября. Сирийские курды заявили, что отныне прекращают все контртеррористические операции против ИГ1 (Деятельность организации запрещена на территории России. — Прим.ФАН).

О своем решении курды сообщили после начала военной операции Турции «Источник мира» на севере Сирии. Турецкие ВВС обстреляли города Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. На текущее время есть информация о двух погибших, еще двое ранены.

Члены курдского вооруженного отряда «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что прекращают любые виды борьбы против организации «Исламское государство»1, пишет Reuters со ссылкой на собственный источник.

«SDF остановила операции против ИГ, потому что невозможно провести какую-либо операцию, пока вам угрожает большая армия прямо на северной границе», — сказал источник агентства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. В свою очередь SDF провели артиллерийский обстрел города Нусайбина на юго-востоке Турции.

В настоящее время известно, что в результате военной операции погибли двое мирных жителей Сирии, еще двое ранены.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия не будет принимать участие в конфликте между курдами и Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.