Москва, 9 октября. «Формула Штайнмайера» используется в качестве провокации, чтобы устроить на Украине беспорядки, с сожалением отметила российский депутат Наталья Поклонская в интервью «ДумаТВ».

«Это некая игра, режиссеры те же самые, может, добавляются или меняются сценаристы, но страдать в этой игре будут обычные украинцы, жители Донбасса, которых на протяжении стольких лет уничтожают. Их истребляют», — подчеркнула политик.

По словам Поклонской, все происходит с учетом того, что нарушения прав человека отслеживаются международными организациями.

Она обратила внимание, что конфликты устраиваются радикалами, которые не хотят мирно разрешить гражданскую войну. По ее мнению, радикальные силы хотят повторения событий 2013–2014 годов.

В начале октября контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса. На фоне сообщений о подписании соглашения на Украине вспыхнули беспорядки, устроенные националистами.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году после государственного переворота в стране. Киев начал военную операцию против республик Донбасса в ответ на их объявления о независимости.