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Путин потребовал от избранных губернаторов выполнения предвыборных обещаний

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Путин потребовал от избранных губернаторов выполнения предвыборных обещаний

Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин потребовал от избранных губернаторов выполнить все обещания, которые были даны ими в ходе предвыборной кампании.

В среду глава государства встретился с российскими губернаторами, которые победили на выборах 8 сентября. Президент пожелал им работать, не снижая темпа. Путин уточнил, что весь период работы на высокой должности главы субъектов должны выполнять свои обязанности с такой же отдачей, как и во время предвыборной кампании.

«Потому что, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно», — пояснил российский лидер.

Глава страны отметил, что с некоторыми из губернаторов работал ранее, а кто-то из участников встречи впервые на высоком посту.

Ранее в Кремле уточняли, что во встрече с президентом примут участие 19 глав субъектов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа с главами регионов — это неотъемлемая часть постоянного рабочего графика президента.

9 октября Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Кремле затронул вопрос оплаты труда работников сферы здравоохранения. Президент констатировал, что российские медработники должны получать справедливую зарплату, чтобы она мотивировала их работать эффективно.

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Источник: РИА Новости
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